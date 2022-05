Apostas da região faturam mais de R$ 27 mil na Mega-Sena

Da Redação

Duas apostas feitas na região acertaram a quina do concurso 2.478 da Mega-Sena e cada uma faturou o prêmio de R$ 27.088,07. O sorteio, realizado pela Caixa Econômica Federal, aconteceu na noite de quarta-feira (4) e teve 196 apostas que acertaram cinco dos seis números sorteados. Uma aposta feita em Maringá e outra em Londrina estão entre as vencedoras da quina.

De acordo com as informações da Caixa, a "fezinha" maringaense foi um jogo simples, registrada na Lotérica Herval, localizada no centro da cidade. Já o apostador de Londrina realizou o jogo na Lotérica Londrisorte, situada no centro, e também foi do tipo simples.

As seis dezenas sorteadas no concurso foram: 02 – 17 – 23 – 28 – 39 – 46.



No total, o Paraná teve 12 apostas que faturam o prêmio da quina, incluindo os jogos feitos em Londrina e Maringá. Os outros apostadores que acertaram cinco dezenas são de Alvorada do Sul, Assis Chateaubriand, Curitiba, Foz do Iguaçu, Palmeira, Ponta Grossa e Santa Cruz de Monte Castelo.

Neste concurso, uma única aposta acertou as seis dezenas sorteadas e faturou o prêmio principal da loteria. No total, o jogador vai receber R$ 58.922.844,33. O prêmio, segundo a Caixa, será entregue a um apostador de Herval D’Oeste, Santa Catarina.

A quadra teve 10.963 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 691,84.