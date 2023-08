Apostador do Paraná ganha mais de R$ 200 mil na Lotofácil

Um apostador de Salgado Filho, no sudoeste do Paraná, ganhou R$220.456,47, no sorteio da Lotofácil desta sexta-feira (11), após acertar 15 dezenas no sorteio 2887. A Aposta foi feita na lotérica Arco Iris.

Os números sorteados foram: 01-02-03-07-09-10-11-12-17-18-19-20-21-22-24

Outros cinco ganhadores também conseguiram gabaritar os 15 números e vão receber o mesmo valor que o paranaense. Juntos, eles vão dividir o prêmio milionário da modalidade “simples”. Os ganhadores são de: Vitoria/ES, Concordia/SC, Campinas/SP, Campo Limpo Paulista/SP e Mogi Mirim/SP

Outras 394 apostas acertaram 14 números e vão levar R$1.005,61. Além desse, outras pessoas ganharam prêmios inferiores: 12.073 pessoas vão levar R$ 30,00, mais de 130 mil pessoas vão levar R$ 12,00, enquanto mais de 651 mil pessoas ganharam R$ 6,00.

