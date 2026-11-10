Aposta única do Paraná fatura prêmio principal de R$ 1,62 milhão na Lotofácil
Concurso realizado nesta segunda-feira (09) teve apenas um ganhador na faixa máxima
Um bolão registrado em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, faturou sozinho o prêmio principal de R$ 1.622.768,40 no concurso 3825 da Lotofácil, sorteado na noite de segunda-feira (09). O jogo vencedor, composto por 16 números e dividido em 15 cotas, foi feito fisicamente na Lotérica Alvorada Ltda., sem a utilização da opção de teimosinha.
As dezenas sorteadas na ocasião foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 19, 20 e 23.
Nas faixas secundárias de premiação, 177 bilhetes registraram 14 acertos, garantindo a quantia de R$ 1.922,36 para cada aposta. Outras 7.042 apostas completaram 13 acertos e receberam R$ 35,00 cada. A Caixa Econômica Federal também premiou 94.959 jogos com 12 acertos, no valor de R$ 14,00, além de 543.365 bilhetes que acertaram 11 números e levaram R$ 7,00 cada um.
Com sorteios realizados de segunda a sábado, a Lotofácil tem estimativa de pagar R$ 2 milhões no concurso seguinte, agendado para esta terça-feira (10). A aposta simples, que permite a escolha de 15 números, custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.