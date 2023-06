Aposta única de Maringá leva prêmio na quina da Mega; saiba o valor

Uma única aposta de Maringá, no Noroeste do Paraná, acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 2.603 da Mega-Sena e vai levar para casa uma "bolada". As dezenas da sorte foram sorteadas na noite desta quarta-feira (21), em São Paulo.

A aposta foi feita pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal em um jogo simples. O maringaense de sorte grande conquistou um prêmio de R$ 31.200,44 ao acertar a quina.

No Paraná, outras quatro apostas também acertaram a quina da Mega-Sena e levaram o mesmo prêmio. Confira as cidades ganhadoras:

As dezenas sorteadas neste concurso foram: 03 – 07 – 13 – 29 – 52 – 56. Ninguém, em todo o país, acertou as seis dezenas da sorte e o prêmio da loteria acumulou.





*Com informações GMC Online.

