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LOTERIA

Aposta simples do Paraná leva quase R$ 2 milhões na Lotofácil

Vencedor realizou o jogo por canais eletrônicos e receberá o valor integral

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 09:45:46 Editado em 17.05.2026, 10:13:28
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Aposta simples do Paraná leva quase R$ 2 milhões na Lotofácil
Autor As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa - Foto: TNONLINE

Uma aposta simples realizada na cidade de Sengés, no Paraná, foi a única a acertar as 15 dezenas do concurso 3687 da Lotofácil, realizado no último sábado (16) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O apostador faturou o prêmio principal de R$ 1.968.207,20. Como o bilhete não fazia parte de um bolão, o vencedor receberá o valor milionário de forma integral.

- LEIA MAIS: Veja o resultado da Lotofácil concurso 3687 deste sábado (16)

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De acordo com a Caixa Econômica Federal, o jogo vitorioso foi registrado por meio de canais eletrônicos. Os números sorteados que garantiram a fortuna ao paranaense foram 03, 04, 05, 06, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 e 25.

Além do prêmio máximo, o concurso também contemplou milhares de ganhadores em outras faixas. Foram registradas 179 apostas que acertaram 14 números, garantindo R$ 2.305,52 para cada jogador. Os acertos de 13, 12 e 11 dezenas renderam prêmios de R$ 35, R$ 14 e R$ 7, respectivamente.

Com o prêmio principal saindo para um único ganhador, a Lotofácil retorna ao seu valor inicial. O próximo sorteio, previsto para segunda-feira (18), tem a estimativa de pagar R$ 2 milhões. Além disso, a loteria já conta com um acumulado especial de R$ 1,7 milhão para os concursos de final zero e uma reserva que ultrapassa os R$ 106 milhões para o sorteio especial da Independência.

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