Aposta registrada em Ponta Grossa leva prêmio da quina de R$ 84 mil

Ninguém acertou as seis dezenas no último sorteio da Mega

Uma aposta registrada em Ponta Grossa, nos campos gerais do Paraná, acertou a ‘quina’ do concurso sorteado no sábado (21) (2647) da Mega-Sena. Com isso, o felizardo, que fez uma aposta única, com seis números, irá embolsar R$ 84 mil reais. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e a quina teve apenas 46 acertadores. Os números sorteados foram 09 – 33 – 39 – 43 – 50 – 54.

A aposta que acertou os cinco números foi feita na lotérica Zebrinha da Sorte. Além dessa aposta da quina, outras 11 apostas acertaram a quadra, que pagou R$ 1.459,02 para cada acertador. Dessas 11 ‘quadras’, uma aposta foi um bolão, com 17 cotas, com 7 números anotados, pagando 4,3 mil aos acertadores. No Brasil, 3,7 mil apostas acertaram a quadra.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, na terça-feira (24), está estimado em R$ 52 milhões.

