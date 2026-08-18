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CONCURSO 2964

Aposta do PR passa perto do prêmio máximo e fatura R$ 25 mil na Lotomania

Concurso registrou 16 ganhadores na faixa dos 19 acertos pelo país; acumulado para quarta-feira chega a R$ 14,5 milhões

Escrito por Da Redação
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Aposta do PR passa perto do prêmio máximo e fatura R$ 25 mil na Lotomania
Autor O bilhete de Pinhais foi um dos 16 em todo o Brasil - Foto: Reprodução

Uma aposta feita em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), bateu na trave e faturou R$ 25.320,31 no concurso 2964 da Lotomania, realizado na noite desta segunda-feira (17). O jogo, do tipo simples com 50 números apostados, foi presencialmente registrado na F & C Loterias LTDA. Como ninguém acertou as 20 dezenas sorteadas, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 14,5 milhões para o próximo sorteio, que ocorre na quarta-feira (19).

📰 LEIA MAIS: Quina acumula e prêmio chega a R$ 12,5 milhões nesta terça-feira

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Os números sorteados na ocasião foram: 07 - 13 - 14 - 16 - 25 - 29 - 33 - 40 - 41 - 44 - 56 - 60 - 61 - 64 - 67 - 68 - 73 - 77 - 83 - 85.

O bilhete de Pinhais foi um dos 16 em todo o Brasil que alcançaram 19 acertos e garantiram a fatia de R$ 25,3 mil cada. A Lotomania premia ainda faixas menores de pontuação. No mesmo concurso, 164 apostas acertaram 18 dezenas e levaram R$ 2.205,60 cada; 1.222 apostadores fizeram 17 acertos e faturaram R$ 207,20; com 16 acertos, 7.179 bilhetes ganharam R$ 35,26; e 26.885 apostas acertaram 15 números, embolsando R$ 9,41 cada.

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Os sorteios da Lotomania são realizados três vezes por semana, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. A aposta mínima custa R$ 3,00 e dá direito a escolher 50 números entre os 100 disponíveis no volante.

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