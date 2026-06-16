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LOTERIA

Aposta do PR fatura R$ 70 mil ao acertar 19 dezenas da Lotomania

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 08:39:04 Editado em 16.06.2026, 08:42:03
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Aposta do PR fatura R$ 70 mil ao acertar 19 dezenas da Lotomania
Autor Foto: - Divulgação

Uma aposta de Paranacity (PR), bateu na trave e acertou 19 dos vinte números sorteados no concurso 2937 da Lotomania. O sortudo faturou R$ 70.761,00. Além do paranaense, uma aposta de Cantagalo (RJ) e outra de Aracatuba (SP) também obtiveram os mesmos acertos e levaram a mesma quantia para casa. O prêmio principal não teve vencedores.

Os números sorteados foram 02, 05, 09, 14, 26, 35, 42, 52, 54, 55, 63, 67, 68, 71, 78, 80, 88, 89, 93, 95.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 37 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.585,86.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 419 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 316,65.

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Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2650 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 50,06.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 12021 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,03.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (17), é de R$ 2,6 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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