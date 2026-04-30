Aposta do PR acerta as seis dezenas da Mega-Sena 3002 e leva R$ 127 milhões
O vencedor fez uma aposta simples de sete números em uma lotérica
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Uma aposta de Curitiba (PR) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 3.002 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (30) em São Paulo, e vai receber R$ 127.017.606,25.
Os números sorteados foram: 04 - 27 - 51 - 52 - 54 - 58.
Segundo a Caixa Econômica Federal, o vencedor fez uma aposta simples de sete números na Lotérica Anchieta, no bairro Bigorrilho, na capital paranaense.
Quina
113 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.683,44 cada
Quadra
6.556 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 985,39 cada
Apostas
Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (02), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.