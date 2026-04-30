Aposta do PR acerta as seis dezenas da Mega-Sena 3002 e leva R$ 127 milhões

O vencedor fez uma aposta simples de sete números em uma lotérica

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 22:19:51 Editado em 30.04.2026, 22:19:47
Aposta do PR acerta as seis dezenas da Mega-Sena 3002 e leva R$ 127 milhões
Os números sorteados foram: 04 - 27 - 51 - 52 - 54 - 58 - Foto: Reprodução/Caixa

Uma aposta de Curitiba (PR) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 3.002 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (30) em São Paulo, e vai receber R$ 127.017.606,25.

Os números sorteados foram: 04 - 27 - 51 - 52 - 54 - 58.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o vencedor fez uma aposta simples de sete números na Lotérica Anchieta, no bairro Bigorrilho, na capital paranaense.

Quina

113 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.683,44 cada

Quadra

6.556 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 985,39 cada

Apostas

Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (02), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

