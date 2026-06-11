Aposta do Paraná crava as 15 dezenas da Lotofácil e ganha mais de R$ 722 mil
Além do paranaense, um bolão de Brasília também faturou o prêmio principal
Uma aposta de Cornélio Procópio (PR) levou R$ 722.439,68 para casa após acertas as 15 dezenas da Lotofácil, no concurso 3707. Os números sorteados foram 01,02,03,07,08,09,10,13,14,18,20,21,22,23,24.
Além da aposta paranaense, um bolão de sete cotas realizado em Brasília também faturou o prêmio principal. Cada uma das sete cotas do bolão deve ganhar cerca de R$ 103 mil.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (11), é de R$ 2 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 346 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.250,86.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11705 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 123488 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 620077 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.