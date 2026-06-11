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SORTE

Aposta do Paraná crava as 15 dezenas da Lotofácil e ganha mais de R$ 722 mil

Além do paranaense, um bolão de Brasília também faturou o prêmio principal

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 08:18:06 Editado em 11.06.2026, 08:33:10
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Aposta do Paraná crava as 15 dezenas da Lotofácil e ganha mais de R$ 722 mil
Autor Os sorteios são realizados de segunda a sábado - Foto: Arquivo TNOnline

Uma aposta de Cornélio Procópio (PR) levou R$ 722.439,68 para casa após acertas as 15 dezenas da Lotofácil, no concurso 3707. Os números sorteados foram 01,02,03,07,08,09,10,13,14,18,20,21,22,23,24.

Além da aposta paranaense, um bolão de sete cotas realizado em Brasília também faturou o prêmio principal. Cada uma das sete cotas do bolão deve ganhar cerca de R$ 103 mil.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (11), é de R$ 2 milhões.

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- leia mais: Colisão faz carro bater contra guard-rail e rodar na BR-369 em Apucarana

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 346 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.250,86.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11705 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 123488 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 620077 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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apostas ganhadoras concurso 3707 Cornélio Procópio lotofacil prêmio sorteios
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