Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
CONCURSO 2985

Aposta do Paraná 'bate na trave' e ganha R$ 103 mil com 19 acertos na Lotomania

Valor acumulou na faixa de 20 acertos, mas premiou bilhete paranaense de Moreira Sales e aposta de Ribeirão Preto (SP) na categoria de zero acertos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Aposta do Paraná 'bate na trave' e ganha R$ 103 mil com 19 acertos na Lotomania
Autor Nenhum apostador acertou as 20 dezenas sorteadas - Foto: Reprodução

Uma aposta do Paraná bateu na trave e garantiu uma premiação expressiva no concurso 2985 da Lotomania, realizado nesta quarta-feira (07). Nenhum apostador acertou as 20 dezenas sorteadas, mas um jogo simples feito em Moreira Sales, na lotérica "Loterias Galo de Ouro", cravou 19 acertos e faturou R$ 103.175,99. Já o maior prêmio individual da noite foi para Ribeirão Preto (SP), onde um bilhete feito por canais eletrônicos errou todas as dezenas e levou R$ 154.764,01 na faixa de zero acertos.

📰 LEIA MAIS: Lotofácil: Paraná domina sorteio e duas apostas levam R$ 510 mil cada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As dezenas sorteadas no concurso foram 02, 03, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 22, 25, 29, 39, 48, 53, 59, 63, 66, 70, 74 e 79. Além da aposta paranaense de Moreira Sales, outros dois jogos atingiram a marca de 19 acertos nas cidades de Cordeiro (RJ) e Indaiatuba (SP), garantindo a mesma quantia de R$ 103.175,99 cada.

O sorteio também distribuiu prêmios nas demais faixas de acerto pelo país. A categoria de 18 acertos registrou 125 apostas ganhas com valor individual de R$ 2.210,91, enquanto 1.038 bilhetes fizeram 17 acertos e levaram R$ 186,37 cada. Nas faixas menores, 5.856 apostas acertaram 16 números (R$ 33,03 cada) e 22.487 apostas acertaram 15 dezenas (R$ 8,60 cada).

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo concurso, que acontece na sexta-feira (09), é de R$ 10,3 milhões. Os interessados em participar podem realizar os jogos em casas lotéricas ou pela internet até as 19h do dia do sorteio. A aposta única da Lotomania custa R$ 3,00, permitindo a escolha de 50 números entre os 100 disponíveis no volante, e os sorteios da modalidade são realizados semanalmente às segundas, quartas e sextas-feiras.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas loterias lotomania Luck Moreira Sales notícias do Paraná premiações
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV