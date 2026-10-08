Aposta do Paraná 'bate na trave' e ganha R$ 103 mil com 19 acertos na Lotomania

Valor acumulou na faixa de 20 acertos, mas premiou bilhete paranaense de Moreira Sales e aposta de Ribeirão Preto (SP) na categoria de zero acertos

Uma aposta do Paraná bateu na trave e garantiu uma premiação expressiva no concurso 2985 da Lotomania, realizado nesta quarta-feira (07). Nenhum apostador acertou as 20 dezenas sorteadas, mas um jogo simples feito em Moreira Sales, na lotérica "Loterias Galo de Ouro", cravou 19 acertos e faturou R$ 103.175,99. Já o maior prêmio individual da noite foi para Ribeirão Preto (SP), onde um bilhete feito por canais eletrônicos errou todas as dezenas e levou R$ 154.764,01 na faixa de zero acertos.

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As dezenas sorteadas no concurso foram 02, 03, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 22, 25, 29, 39, 48, 53, 59, 63, 66, 70, 74 e 79. Além da aposta paranaense de Moreira Sales, outros dois jogos atingiram a marca de 19 acertos nas cidades de Cordeiro (RJ) e Indaiatuba (SP), garantindo a mesma quantia de R$ 103.175,99 cada.

O sorteio também distribuiu prêmios nas demais faixas de acerto pelo país. A categoria de 18 acertos registrou 125 apostas ganhas com valor individual de R$ 2.210,91, enquanto 1.038 bilhetes fizeram 17 acertos e levaram R$ 186,37 cada. Nas faixas menores, 5.856 apostas acertaram 16 números (R$ 33,03 cada) e 22.487 apostas acertaram 15 dezenas (R$ 8,60 cada).

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Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo concurso, que acontece na sexta-feira (09), é de R$ 10,3 milhões. Os interessados em participar podem realizar os jogos em casas lotéricas ou pela internet até as 19h do dia do sorteio. A aposta única da Lotomania custa R$ 3,00, permitindo a escolha de 50 números entre os 100 disponíveis no volante, e os sorteios da modalidade são realizados semanalmente às segundas, quartas e sextas-feiras.