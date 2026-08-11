Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
POR UM NÚMERO

Aposta do Paraná 'bate na trave', acerta 19 números na Lotomania e fatura R$ 70 mil

Nenhum apostador cravou os 20 números sorteados e prêmio principal acumulou para o sorteio de quarta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Aposta do Paraná 'bate na trave', acerta 19 números na Lotomania e fatura R$ 70 mil
Autor O concurso 2961 também premiou apostadores em faixas inferiores - Foto: Reprodução

Uma aposta efetuada em Curitiba, capital do Paraná, por meio dos canais eletrônicos da Caixa, "bateu na trave" e esteve muito perto de faturar o prêmio principal da Lotomania no concurso 2961, realizado nesta segunda-feira (10). O apostador acertou 19 das 20 dezenas sorteadas e garantiu o prêmio de R$ 70.496,24. O bilhete paranaense, do tipo simples, fez parte do grupo de cinco apostas no país que alcançaram a segunda maior faixa de pontuação do sorteio.

📰 LEIA MAIS: Aposta do Paraná acerta 15 dezenas e fatura mais de R$ 530 mil na Lotofácil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Como ninguém cravou os 20 números sorteados — 04, 09, 10, 20, 25, 26, 32, 38, 39, 47, 50, 52, 53, 58, 62, 63, 77, 80, 89 e 91 —, o prêmio acumulou. Além da aposta de Curitiba, os outros quatro bilhetes contemplados com R$ 70.496,24 na faixa de 19 acertos foram registrados em Salvador (BA), Breu Branco (PA), São José do Rio Preto (SP) e São Paulo (SP), sendo as duas últimas também efetuadas via canal digital.

O concurso 2961 também premiou apostadores em faixas inferiores. Na categoria de 18 acertos, 80 apostas ganharam R$ 2.753,76 cada. Outros 645 bilhetes acertaram 17 dezenas e receberam R$ 341,55. Com 16 acertos, 3.952 apostadores levaram R$ 55,74 cada, enquanto 18.067 jogos acertaram 15 dezenas e garantiram R$ 12,19.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo concurso da Lotomania, marcado para a próxima quarta-feira (12), é de R$ 10,5 milhões. Os sorteios da modalidade ocorrem semanalmente às segundas, quartas e sextas-feiras. Os jogos podem ser feitos até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais virtuais da Caixa Econômica Federal, ao custo mínimo de R$ 3,00 para a aposta de 20 números.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas lotomania notícias de loteria prêmio resultados
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV