Aposta do Paraná 'bate na trave', acerta 19 números na Lotomania e fatura R$ 70 mil

Uma aposta efetuada em Curitiba, capital do Paraná, por meio dos canais eletrônicos da Caixa, "bateu na trave" e esteve muito perto de faturar o prêmio principal da Lotomania no concurso 2961, realizado nesta segunda-feira (10). O apostador acertou 19 das 20 dezenas sorteadas e garantiu o prêmio de R$ 70.496,24. O bilhete paranaense, do tipo simples, fez parte do grupo de cinco apostas no país que alcançaram a segunda maior faixa de pontuação do sorteio.

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Como ninguém cravou os 20 números sorteados — 04, 09, 10, 20, 25, 26, 32, 38, 39, 47, 50, 52, 53, 58, 62, 63, 77, 80, 89 e 91 —, o prêmio acumulou. Além da aposta de Curitiba, os outros quatro bilhetes contemplados com R$ 70.496,24 na faixa de 19 acertos foram registrados em Salvador (BA), Breu Branco (PA), São José do Rio Preto (SP) e São Paulo (SP), sendo as duas últimas também efetuadas via canal digital.

O concurso 2961 também premiou apostadores em faixas inferiores. Na categoria de 18 acertos, 80 apostas ganharam R$ 2.753,76 cada. Outros 645 bilhetes acertaram 17 dezenas e receberam R$ 341,55. Com 16 acertos, 3.952 apostadores levaram R$ 55,74 cada, enquanto 18.067 jogos acertaram 15 dezenas e garantiram R$ 12,19.

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Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo concurso da Lotomania, marcado para a próxima quarta-feira (12), é de R$ 10,5 milhões. Os sorteios da modalidade ocorrem semanalmente às segundas, quartas e sextas-feiras. Os jogos podem ser feitos até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais virtuais da Caixa Econômica Federal, ao custo mínimo de R$ 3,00 para a aposta de 20 números.