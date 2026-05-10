Aposta do Paraná acerta quina da Mega-Sena e leva quase R$ 60 mil
Bilhete de Itambé acertou cinco números; prêmio principal acumulou em R$ 52 milhões
Uma aposta feita no Paraná acertou cinco dezenas no concurso 3006 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (9), e faturou R$ 59.801,78.
O bilhete premiado foi registrado na Lotérica Estação da Sorte, em Itambé, no norte do estado.
As dezenas sorteadas foram: 25 – 42 – 45 – 48 – 50 – 60.
Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (12).
Segundo a Caixa, 39 apostas acertaram a quina e cada uma receberá pelo menos R$ 59,8 mil. Já a quadra teve 2.904 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 1.323,82.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre às 21h.
As apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal