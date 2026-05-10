Aposta do Paraná acerta quina da Mega-Sena e leva quase R$ 60 mil

Bilhete de Itambé acertou cinco números; prêmio principal acumulou em R$ 52 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 17:18:18 Editado em 10.05.2026, 17:39:00
Aposta do Paraná acerta quina da Mega-Sena e leva quase R$ 60 mil
Autor Foto: Agência Brasil

Uma aposta feita no Paraná acertou cinco dezenas no concurso 3006 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (9), e faturou R$ 59.801,78.

O bilhete premiado foi registrado na Lotérica Estação da Sorte, em Itambé, no norte do estado.

As dezenas sorteadas foram: 25 – 42 – 45 – 48 – 50 – 60.

Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (12).

Segundo a Caixa, 39 apostas acertaram a quina e cada uma receberá pelo menos R$ 59,8 mil. Já a quadra teve 2.904 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 1.323,82.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre às 21h.

As apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal

apostas Caixa Econômica Federal Lotérica Estação da Sorte mega sena prêmios de loteria sorteios
