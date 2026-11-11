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Aposta do Paraná acerta quina da Mega-Sena e fatura R$28 mil

Dezenas sorteadas também renderam prêmios para milhares de apostadores na quina e na quadra

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Aposta do Paraná acerta quina da Mega-Sena e fatura R$28 mil
Autor A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que ocorrerá nesta quinta-feira (12), está acumulada em R$ 20 milhões - Foto: Arquivo TNOnline

Uma aposta única da cidade de Iturama, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas do concurso 3084 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (10), e faturou o prêmio principal de R$ 3,29 milhões. Os números sorteados na ocasião foram 06, 14, 22, 30, 31 e 37.

Além do grande vencedor milionário, o sorteio também premiou 29 apostas que acertaram cinco dezenas, garantindo a cada uma o valor de R$ 28.344,40. Entre os sortudos da quina está um apostador de Campo Largo, no Paraná, que realizou um jogo simples pelo internet banking da Caixa Econômica Federal. Já na quadra, 2.264 apostas registraram quatro acertos e os ganhadores receberão R$ 518,66 cada.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que ocorrerá nesta quinta-feira (12), está acumulada em R$ 20 milhões para quem acertar os seis números. A aposta mínima da Mega-Sena, que dá o direito de escolher seis dezenas no volante, custa R$ 6,00. Os sorteios regulares da modalidade são realizados pela Caixa Econômica Federal três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.

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apostas mega sena prêmios quadro de ganhadores sorteios
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