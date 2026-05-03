Aposta do Paraná acerta as 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 1 milhão

Uma aposta feita no Paraná está entre as quatro ganhadoras do prêmio principal da Lotofácil, sorteado neste sábado (2). O bilhete registrado na cidade de Francisco Beltrão, na região Sudoeste do estado, acertou as 15 dezenas do concurso 3675 e garantiu o prêmio exato de R$ 1.096.429,79. O jogo foi uma aposta simples e física, realizada na Lotérica Avenida.

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Além do paranaense, o prêmio total de R$ 5 milhões foi dividido com outros três sortudos pelo país. Duas apostas vencedoras vieram do estado de São Paulo, sendo uma da capital e outra de Itanhaém, e uma do estado de Minas Gerais, registrada no município de Ibirité. As apostas de Itanhaém e Ibirité foram feitas por meio de canais eletrônicos.

O sorteio também fez a alegria de diversos outros paranaenses que bateram na trave e acertaram 14 dezenas. O prêmio padrão para a categoria foi de R$ 761,56, valor destinado à maioria dos ganhadores com apostas simples. No entanto, o uso de bolões e jogos com mais números rendeu prêmios turbinados para alguns apostadores. O maior destaque estadual para os 14 acertos foi uma aposta de 18 dezenas feita em Matinhos, no litoral, que faturou R$ 3.046,24. Bolões registrados em Curitiba, Cambé, Maringá e Palotina também garantiram fatias maiores, variando de R$ 1.523,04 a R$ 2.284,48.

Ao todo, dezenas de apostas do Paraná foram contempladas com 14 acertos. Apenas a capital, Curitiba, registrou 14 bilhetes premiados nessa faixa. O interior do estado também marcou forte presença, com ganhadores em cidades de diversas regiões, englobando municípios de grande e médio porte como Cascavel, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Umuarama e Toledo.

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O rateio ainda beneficiou moradores de cidades menores, incluindo Alto Paraná, Arapongas, Assis Chateaubriand, Cianorte, Coronel Vivida, Guaratuba, Itaperuçu, Ivaiporã, Jaguariaíva, Juranda, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Marmeleiro, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Pitanga, Rio Branco do Sul, Santa Tereza do Oeste, Santo Antônio da Platina, São João do Ivaí, São Jorge D'Oeste, São José dos Pinhais, Sarandi e Vera Cruz do Oeste, dividindo a sorte entre apostas físicas e digitais.



