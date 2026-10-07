Aposta do Paraná acerta a quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 100 mil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3067, mas um jogo feito no interior do estado levou valor elevado por apostar oito números

Uma aposta simples feita no município de Mallet, no Sul do Paraná, garantiu um prêmio de R$ 100.148,01 no concurso 3067 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (06). O valor recebido pela aposta paranaense foi superior ao prêmio padrão da quina porque o bilhete, registrado na Sidoski Loterias, contava com oito números jogados. Além de Mallet, outras duas apostas efetuadas em Curitiba acertaram cinco dezenas e faturaram R$ 33.382,67 cada uma.

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Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas, que foram 01, 04, 17, 33, 41 e 52. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (08). Em todo o país, 85 bilhetes acertaram a quina, recebendo o valor base de R$ 33.382,67, enquanto 7.264 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 643,89 cada.

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Os sorteios da Mega-Sena ocorrem semanalmente às terças, quintas e sábados. A aposta mínima custa R$ 6,00 e dá direito à escolha de seis dezenas, sendo possível registrar os jogos em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.