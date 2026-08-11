Aposta do Paraná acerta 15 dezenas e fatura mais de R$ 530 mil na Lotofácil

Uma aposta efetuada no Paraná, registrada no município de Toledo por meio dos canais eletrônicos da Caixa, está entre as vencedoras do prêmio principal do concurso 3758 da Lotofácil, realizado nesta segunda-feira (10). O apostador paranaense acertou sozinho as 15 dezenas sorteadas e vai receber o montante exato de R$ 530.611,74. O jogo do tipo simples, de 15 números, garantiu a quantia integral da cota individual.

📰 LEIA MAIS: Terremoto na Colômbia suspende jogos da Libertadores e Sul-Americana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além do bilhete feito no Paraná, outros sete jogos cravaram as 15 dezenas e dividiram a bolada máxima. Os prêmios foram destinados a apostadores de Fortaleza (CE), Vila Velha (ES), Aimorés (MG) — este também realizado via canal digital —, Eldorado (MS), Olinda (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Bagé (RS). Cada uma das oito apostas contempladas com a pontuação máxima recebeu a fatia de R$ 530.611,74, com exceção do bilhete de Eldorado (MS), um bolão de 12 cotas e 17 números apostados que faturou R$ 530.611,68 no rateio final. Os números sorteados na noite de segunda-feira foram: 01, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 24 e 25.

O concurso também distribuiu prêmios para as faixas secundárias de acertos. Na categoria de 14 acertos, 523 bilhetes foram contemplados com R$ 1.273,59 cada. Com 13 acertos, 19.111 apostas levaram R$ 35,00. Já as faixas de 12 e 11 acertos pagaram, respectivamente, R$ 14,00 para 197.208 ganhadores e R$ 7,00 para 963.231 apostadores.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, programado para esta terça-feira (11), é de R$ 2 milhões. Os sorteios da Lotofácil ocorrem diariamente, de segunda a sábado. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, sendo R$ 3,50 o valor da aposta mínima, com 15 números.