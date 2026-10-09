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Aposta do Paraná acerta 15 dezenas da Lotofácil e fatura R$ 1,8 milhão

Jogo efetuado via canal eletrônico em Campo Mourão dividiu o prêmio principal com bilhetes do Maranhão e de São Paulo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Aposta do Paraná acerta 15 dezenas da Lotofácil e fatura R$ 1,8 milhão
Autor Além da aposta do Paraná, outros dois jogos acertaram todas as 15 dezenas - Foto: Reprodução

Uma aposta efetuada no Paraná, no município de Campo Mourão, está entre as três ganhadoras do prêmio principal do concurso 3800 da Lotofácil, realizado na noite desta quinta-feira (08). O bilhete paranaense, registrado por meio do canal eletrônico, em formato simples de 15 números, faturou a quantia exata de R$ 1.805.183,78.

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Além da aposta do Paraná, outros dois jogos acertaram todas as 15 dezenas sorteadas: um feito na lotérica Gerasorte, em Timon (MA), e um bolão de três cotas realizado na lotérica Supermega Estrela, em Osasco (SP). As dezenas sorteadas no concurso foram 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 19 e 21.

Nas demais faixas de premiação, a Lotofácil contempla milhares de apostadores em todo o país. O sorteio registrou 524 apostas vitoriosas com 14 acertos, garantindo a cada uma o valor de R$ 1.505,65. Já na faixa de 13 acertos, 30.544 apostadores receberão R$ 35,00 cada. O concurso premiou ainda 166.756 apostas que acertaram 12 dezenas, com prêmio individual de R$ 14,00, e 921.939 apostas com 11 acertos, que levarão para casa o prêmio de R$ 7,00.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Lotofácil, programado para esta sexta-feira (09), é de R$ 2 milhões. Os sorteios da modalidade são realizados diariamente, de segunda-feira a sábado, com apostas mínimas de 15 números custando R$ 3,50, podendo ser efetuadas em casas lotéricas físicas ou nos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

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