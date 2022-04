Da Redação

Aposta de Rolândia fatura mais de R$ 600 mil na Lotofácil

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2.506 da Lotofácil, na noite da última quarta-feira (27), em São Paulo. Duas apostas acertaram as 15 dezenas e cada uma levará o prêmio de R$ 629.367,41.

De acordo com as informações da Caixa, as "fezinhas" ganhadoras foram feitas no Rio de Janeiro e em Rolândia, município do Norte do Paraná. A aposta simples foi realizada na Lotérica com Sorte, da cidade paranaense.

Veja os números sorteados: 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25.



Outros ganhadores

14 acertos: 312 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.208,46;13 acertos: 10.917 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 25;12 acertos: 130.230 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 10;11 acertos: 655.810 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 5.