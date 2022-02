Da Redação

Aposta de Maringá ganha mais de R$ 1,7 milhão na Lotofácil

Uma aposta feita em uma lotérica de Maringá acertou as 15 dezenas do concurso 2446 da Lotofácil e ganhou mais de R$ 1,7 milhão. O jogo vencedor foi um bolão de 15 cotas que apostou com 17 números.

continua após publicidade .

A aposta foi feita na Lotérica Santa Fé, que fica na Rua Santos Dumont,, no centro de Maringá.

Além da aposta de Maringá, outra de São Paulo (SP) acertou as 15 dezenas da Lotofácil. Com isso, o prêmio, no valor de R$ 3,5 milhões, será dividido entre as duas apostas e cada uma vai receber R$ 1.779.840,05.

continua após publicidade .

Como o bolão de Maringá tem 15 cotas, este valor será dividido entre os participantes.

O sorteio do concurso 2446 da Lotofácil foi realizado na noite desta sexta-feira, 11, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). As 15 dezenas sorteadas foram: 04 – 06 – 08 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 23 – 25.

Lotofácil

continua após publicidade .

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o Brasil ou pela internet.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, por volta das 20h. Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

Os prêmios podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Com informações do GMC Online.