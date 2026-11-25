Aposta de Londrina acerta a quina da Mega-Sena e leva mais de R$ 38 mil
Jogo simples acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3090 nesta terça-feira (24)
Uma aposta simples realizada em Londrina, no norte do Paraná, acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3090 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (24), e garantiu um prêmio de R$ 38.160,32. O bilhete físico, de seis números, foi registrado na Lotérica Graciosa.
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Ninguém acertou as seis dezenas do prêmio principal, que foram 10, 14, 27, 28, 47 e 57. Com o resultado, o valor acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, que acontece nesta quinta-feira (26), é de R$ 75 milhões.
Além do bilhete premiado em Londrina, outras 40 apostas em todo o país também fizeram a quina, recebendo R$ 38.160,32 cada. Já na faixa de quatro acertos, a quadra, 3.800 apostas foram contempladas e cada ganhador vai levar para casa R$ 588,18.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados. Para concorrer, o jogador pode fazer a aposta mínima, de seis números, que custa R$ 6,00, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa.