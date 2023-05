Aposta de Curitiba fatura prêmio da quina da Mega-Sena

Neste sábado, 28, a Mega-Sena realizou o concurso 2596, com premiação estimada em R$ 47 milhões e uma única aposta feita no Paraná acertou 5 do 6 números sorteados e acabou levando um grande prêmio do sorteio.

A aposta sortuda, realizada em Curitiba (349 km de Maringá), na Bonanza Loterias, acertou a quina da Mega-Sena e acabou ganhando R$ R$64.445,75. Esta aposta foi a única ganhadora da quina em todo o Paraná. As informações são do site GMC.

As seis dezenas sorteadas no concurso 2596 da Mega-Sena foram: 34 – 35 – 39 – 47 – 51 – 56. Ninguém acertou os seis números sorteados neste sábado e o prêmio acumulou.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado nesta quarta-feira, 31. O prêmio estimado é de R$ 57 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

