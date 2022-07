Aposta da região fatura mais de R$ 70 mil na Mega-Sena

Da Redação

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quarta-feira (13 e pagará o prêmio de R$ 27 milhões

No último sábado (9), a Mega-Sena realizou o sorteio do concurso 2.499, e uma aposta de Maringá, norte do Paraná, faturou mais de R$ 70 mil no jogo. De acordo com as informações da Caixa Econômica Federal, a fezinha teve cinco acertos.

Ainda conforme a instituição, a aposta foi feita na Lotérica Dacca, na Vila Morangueira. O apostador deve receber o prêmio de R$ 74.169,24.

Além da aposta maringaense, a quina teve outros 29 vencedores.



A Caixa também informa que 3.158 apostas acertaram na quadra, ou seja, fizeram quatro acertos. Desse número, dois são de Apucarana e três de Arapongas. Cada ganhador deve receber um prêmio de R$ 1.006,54.

Na Cidade Alta, os jogos foram feitos na Lotérica Quina de Ouro Loterias, localizada no Centro. Já em Arapongas, as apostas foram feitas em três estabelecimentos: Lotérica Avenida, situada no Centro da Cidade dos Pássaros; Lotérica Falcão, localizada no Parque Veneza; e Lotérica São Benedito, que também fica no Centro.

O prêmio principal da Mega-Sena, que era de R$ 3 milhões, não teve ganhadoras. Por conta disso, o jogo acumulou e deve pagar R$ 27 milhões na quarta-feira (13).

Os números sorteados no sábado foram: 11, 19, 38, 47, 56 e 59.

