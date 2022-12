Após vistoria, BR-376 poderá ser liberada neste sábado (03)

Da Redação

A informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita

A BR-376 será vistoriada neste sábado (03) com a premissa de uma possível liberação do trânsito. A informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, na manhã desta sexta-feira (02) durante reunião do gabinete de crise.

Mesquita reforçou que a reunião foi convocada para alinhamento e coordenação dos trabalhos, que já duram mais de 60 horas. “A gente começa agora a tabular ações de que forma essa rodovia será vistoriada, a vistoria final está prevista para este sábado (3)”, declarou o secretário.

Conforme informações, após os trabalhos que estão sendo realizados na rodovia no decorrer do dia desta sexta-feira (02) e, possivelmente também durante a noite, vai acontecer, na manhã deste sábado (03), uma vistoria. A inspeção visa conferir se há condições de a BR ser liberada .

