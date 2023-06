Após três dias de internação, padre morre no hospital aos 60 anos

Siga o TNOnline no Google News

O falecimento do padre Luiz Carlos Pintenho, 60 anos, foi confirmado na tarde desta segunda-feira (12) pela Diocese de Umuarama, noroeste do Paraná. Ele estava internado no hospital Cemil desde o último dia 9 de junho.

O padre vinha passando por um tratamento contra o câncer desde 2019 e na semana passada foi levado para Casa Paroquial onde estava em situação considerada mais confortável. Depois disso foi encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado até esta segunda-feira.

A comunidade católica de toda a região estava mobilizada em orações em prol da recuperação do pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Tapejara. O próprio Bispo Dom João Mamede solicitou que todos orassem pelo padre.

O padre Luiz Carlos Pintenho assumiu como pároco da igreja Nossa Senhora Aparecida no dia 13 fevereiro de 2015. Antes ele havia sido pároco nas paroquias Santuário do Perpetuou e São Paulo, em Umuarama, e na cidade de Alto Piquiri. Muito querido nas comunidades, Pintenho morou e estudou em Roma.

Ainda não há detalhes a respeito do velório ou sepultamento do religioso.

A Diocese de Umuarama divulgou a seguinte nota:

"É com pesar e fé na vida eterna, que a Diocese de Umuarama comunica o falecimento do Padre Luiz Carlos Pintenho, Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Tapejara-PR, ocorrido na tarde desta segunda-feira, 12 de junho de 2023, em decorrência de complicações do Mieloma Múltiplo.

O sacerdote é conhecido por sua alegria, carisma, humildade, pelo amor aos doentes, que atendia constantemente, e pela dedicação à vocação ao ministério presbiteral e à missão por onde passou, cumprindo sempre o seu lema de ordenação: “Ser livre para servir mais”.

A Diocese de Umuarama compartilha a dor dos familiares e amigos, e pede que o Espírito Santo conceda a paz aos seus corações neste momento de dor e sofrimento. E, ao padre Pintenho, o descanso eterno e o brilho da luz de Cristo. Mais informações sobre o velório atualizaremos em breve".

Com informações de oBemdito.

