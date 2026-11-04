Após tornado em Maringá, Paraná entra em alerta máximo para novos temporais

Estado enfrenta clima severo nesta primeira semana de novembro; no último domingo (1º), Maringá chegou a registrar um tornado de intensidade F2

O estado do Paraná enfrenta uma primeira semana de novembro marcada por condições meteorológicas severas. Nesta quarta-feira (4), a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho — o nível mais alto de gravidade — para o risco de tempestades na região sul do estado, enquanto as demais áreas permanecem sob alerta laranja.

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A preocupação das autoridades ocorre em meio aos estragos já contabilizados nos últimos dias. No domingo (1º), temporais com chuva forte, vendavais e granizo causaram danos em diversas cidades paranaenses. O caso mais extremo foi registrado em Maringá, o terceiro maior município do estado, que foi atingido por um tornado de intensidade F2, caracterizado por ventos que variaram entre 180 km/h e 253 km/h.

Diante da instabilidade contínua, a Defesa Civil do Paraná reforçou as orientações de segurança para a população. Durante vendavais, a recomendação é buscar abrigo imediato em estruturas resistentes, como cômodos de alvenaria, e evitar o uso de guarda-chuvas, que podem dificultar a locomoção. É fundamental manter distância de árvores, coberturas metálicas frágeis, placas de propaganda e torres de transmissão. Motoristas que estiverem na rua devem estacionar em locais seguros e aguardar a passagem do vento.

Para as tempestades de granizo, as autoridades alertam para o perigo de escorregões e proíbem o acesso a telhados molhados para reparos durante a chuva. Quem estiver no carro deve permanecer no veículo e, se houver risco de quebra do para-brisa, utilizar um papelão na parte interna do vidro para evitar que os estilhaços atinjam os ocupantes.

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Já em caso de tempestades com raios, a orientação é permanecer em casa, longe de portas e janelas, e desligar aparelhos eletrodomésticos das tomadas, incluindo antenas de televisão. Pessoas que estiverem em áreas externas devem evitar locais altos, descampados e estruturas metálicas. Caso a pessoa sinta o cabelo eriçar ou a pele formigar — sinais de carga elétrica no corpo —, a instrução é jogar-se imediatamente ao chão.

Para solicitar socorro durante os temporais, a população conta com serviços de emergência específicos. A Defesa Civil atende pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Em casos que envolvam vítimas feridas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deve ser acionado pelo 192. Relatos sobre falta de energia elétrica ou queda de postes são de responsabilidade da Copel, através do telefone 0800 51 00 116. Além disso, os paranaenses podem se cadastrar gratuitamente para receber alertas meteorológicos periódicos no celular, bastando enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP de sua região para o número 40199.