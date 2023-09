Após tentar fugir por 50 quilômetros, homem é preso pela PRF e PMPR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), apreendeu na manhã desta segunda-feira (04), uma carreta tanque carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai.

A equipe PRF deu ordem de parada ao condutor da carreta na BR-487 em Icaraíma/PR, próximo à divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, mas ele desobedeceu e começou a fugir.

Foram mais de 50 quilômetros tentando escapar, até que o homem se deparou com um cerco da Polícia Militar em Umuarama (PR), então jogou o caminhão em um pasto e tentou escapar a pé, mas foi contido pelas equipes.

O condutor, de 34 anos, é morador de Eldorado/MS, onde pegou a carreta carregada com 600 caixas de cigarros contrabandeados (350 mil maços) e a levaria até Umuarama.

Ele deverá responder pelos crimes de contrabando, adulteração de sinal identificador de veículo, pois o veículo tinha placa de outro, desobediência e por conduzir gerando perigo de dano.

Veja:

