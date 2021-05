Após tentar fugir da PM, criminoso cai em córrego e morre

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

No início da manhã desta segunda-feira (31), um óbito foi registrado na Zona Norte de Maringá. Um homem, que estava conduzindo um Ford Escort furtado, morreu após tentar fugir da Polícia Militar (PM) e cair em um córrego entre os bairros Jardim Tupinambá e Conjunto Habitacional Branca Vieira.

Por volta das 5h desta manhã, o indivíduo, juntamente de um outro homem, assaltaram um pedestre no centro de Maringá. Então, a vítima fez uma denúncia à PM e repassou as características dos criminosos, além do veículo utilizado por eles.

Na sequência, os agentes realizaram buscas. Os suspeitos, que estavam no carro, foram encontrados no Jardim Alvorada, onde receberam ordem de parada, mas não acataram a ordem.

Já na Rua 28 de Junho, os indivíduos deixaram o Escort e fugiram a pé. Eles adentraram em um fundo de vale. Porém, um deles acabou despencando em um córrego de aproximadamente 7 metros e morreu na hora.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram chamadas para socorrer o homem que, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

O corpo do suspeito foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. O outro criminoso conseguiu fugir.

Com informações; Corujão.