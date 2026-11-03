Após temporal, Maringá mobiliza força-tarefa para desobstruir vias e recuperar rede elétrica

Mais de 450 profissionais da Copel trabalham no restabelecimento da energia; Corpo de Bombeiros já distribuiu lonas para 600 famílias atingidas

Maringá mobiliza uma ampla força-tarefa para reparar os estragos causados pelo forte temporal de ventos intensos que atingiu o município nesta segunda-feira (2). O impacto da tempestade resultou em 363 ocorrências de queda de árvores registradas pela Prefeitura, além de danos severos na rede elétrica, interrupção no abastecimento de água e falhas nos semáforos.

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Para acelerar a limpeza e a segurança da cidade, 47 equipes municipais atuam nas ruas com o apoio da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de mais de 200 voluntários, contando ainda com o envio de equipamentos e equipes de municípios vizinhos para a desobstrução das vias.

O atendimento direto à população também ocorre de forma ininterrupta, com mais de 600 famílias já tendo recebido lonas para proteger os imóveis danificados. A distribuição e as orientações aos moradores estão concentradas no quartel do Corpo de Bombeiros.





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Foto: Prefeitura de Maringá Foto: Prefeitura de Maringá

Todas as estratégias de contingência foram definidas em uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) realizada na noite de segunda-feira, que reuniu representantes das forças de segurança, Defesa Civil e gestão municipal para elencar as prioridades: o retorno da energia e da água, a liberação do trânsito e a segurança pública.

O restabelecimento da rede elétrica desponta como o maior e mais complexo desafio, uma vez que o tombamento de árvores e postes exige a reconstrução completa de diversos trechos. A Copel mantém mais de 450 profissionais nas ruas de Maringá e aguarda o reforço de outras 40 equipes nesta terça-feira (3).

O trabalho focou inicialmente nos serviços essenciais, como unidades de saúde, e agora se concentra no reparo dos alimentadores de alta tensão para devolver a luz a um volume maior de consumidores de forma gradual. Os hospitais seguem operando, utilizando geradores onde a rede ainda não foi normalizada, enquanto a Sanepar trabalha para retomar o abastecimento de água, garantindo o envio de caminhões-pipa para suprir as instituições essenciais conforme a necessidade.