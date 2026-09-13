Após temporais, nova frente fria derruba temperaturas no Paraná

Previsão do Simepar indica semana de transição, com ar gelado predominando nos próximos dias e o retorno das chuvas a todas as regiões na sexta-feira

Após os temporais que provocaram estragos em diversas cidades paranaenses, uma massa de ar frio começa a avançar sobre o estado nesta terceira semana de setembro. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mudança no padrão climático fará com que as temperaturas despenquem nos próximos dias, podendo atingir mínimas de até 4ºC em municípios da região sul, como General Carneiro e Palmas. A segunda-feira será marcada por um clima ameno e de pouca amplitude térmica, repetindo as condições registradas no domingo.

-LEIA MAIS: Temporais afetam mais de 13 mil pessoas no PR e governo reúne gabinete de gestão para resgates

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A transição climática no início da semana mantém o tempo instável principalmente no norte e leste do estado, mas com risco reduzido de tempestades. A segunda-feira deve registrar apenas chuvas fracas a moderadas, com volumes pontuais próximos a 30 milímetros. É a partir de terça-feira que a instabilidade começa a se afastar definitivamente do Paraná, cedendo espaço para um ar mais frio impulsionado pela retaguarda de um novo sistema frontal.

Apesar da melhora no interior, a nebulosidade continuará persistente na faixa leste devido à circulação de ventos marítimos. As máximas sobem um pouco entre terça e quarta-feira, mas as mínimas continuam em declínio.

O cenário de estabilidade se consolida no interior do estado na quarta-feira, com o sol voltando a brilhar entre muitas nuvens. Em contrapartida, a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral seguirão com tempo fechado e possibilidade de chuviscos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quinta-feira, os ventos oceânicos mantêm a chance de chuvas fracas e isoladas na faixa leste e a sensação térmica será mais amena em todo o estado. O interior também poderá registrar pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo da quinta. A trégua no tempo úmido, no entanto, será curta, já que a previsão indica o retorno das chuvas para todas as regiões do Paraná a partir de sexta-feira.