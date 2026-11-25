Todo o Paraná está sob alerta laranja de tempestades nesta quarta-feira (25) devido à formação de um ciclone extratropical no oceano, próximo à costa do Sul do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno dá origem a uma frente fria que, combinada a uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e à umidade disponível na atmosfera, cria condições para ventos intensos de até 100 km/h, possibilidade de queda de granizo e chuvas volumosas que podem atingir entre 60 e 100 milímetros por hora.

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O novo aviso meteorológico ocorre em meio a uma semana marcada por estragos no estado. Desde segunda-feira (23), os temporais já deixaram pelo menos seis mortos no Paraná, vítimas de enxurradas ou afogamentos em áreas alagadas, além de um rastro de destruição em 40 municípios. Na terça-feira (24), as rajadas de vento ultrapassaram os 85 km/h em Palmas, no sul, e em Ubiratã, no centro-oeste, enquanto mais de dez cidades monitoradas pelas estações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registraram ventos acima de 70 km/h.

De acordo com os critérios técnicos do Simepar, acumulados em um período de seis horas abaixo de 0,2 milímetro não são considerados chuva, enquanto volumes entre 0,3 e 2,5 milímetros caracterizam chuvisco. A precipitação passa a ser classificada como fraca entre 2,5 e 10 milímetros, moderada até 25 milímetros, forte entre 25 e 50 milímetros e extrema quando supera essa marca. O meteorologista do órgão, Reinaldo Kneib, ressalta que um milímetro por minuto já configura chuva forte e que volumes como 15 milímetros em 15 minutos ou 60 milímetros em uma hora excedem a capacidade de absorção do solo. Segundo ele, fatores como a infraestrutura urbana e a topografia interferem diretamente nos impactos, fazendo com que regiões montanhosas sofram com enxurradas e cabeças d'água devido à inclinação do terreno.

Conforme a previsão da Climatempo, o avanço da frente fria espalha instabilidades pelo Paraná ao longo desta quarta-feira (25), colocando a região oeste em situação de perigo para chuvas volumosas e rajadas acima de 85 km/h. Os maiores acumulados do dia devem se concentrar na região de Chopinzinho e Dois Vizinhos, podendo se aproximar de 93 milímetros. Enquanto o norte e o noroeste registram calor, com máximas de 32°C em municípios como Porecatu e Porto Rico, o sul e a Região Metropolitana de Curitiba têm mínimas amenas entre 16°C e 17°C. Na capital, o dia começa com períodos de sol, mas a previsão indica chuva forte e trovoadas à tarde e à noite, com acumulado próximo de 20 milímetros e temperaturas entre 17°C e 26°C.

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Na quinta-feira (26), a frente fria continua avançando e mantém o alerta para temporais principalmente na metade oeste, enquanto o centro, o leste e o litoral permanecem em atenção. A região de Capanema pode alcançar 31°C, e os maiores volumes de chuva são esperados para Quedas do Iguaçu, com cerca de 38 milímetros, e Rio Bonito do Iguaçu, com 37 milímetros. O destaque do dia é a entrada de uma massa de ar frio após a passagem da frente fria, derrubando as temperaturas em todo o estado, com mínimas próximas de 13°C no leste. Em Curitiba, a chuva deve ocorrer desde a madrugada e perder força ao longo da tarde e da noite, somando cerca de 9 milímetros, com termômetros variando entre 14°C e 17°C.

Para sexta-feira (27), a previsão aponta calor no norte e no noroeste, com máximas de até 30°C, enquanto o oeste e o sudoeste seguem com previsão de chuva, especialmente em Capanema e Quedas do Iguaçu. No sul do estado, o frio ganha força e as mínimas podem chegar a 11°C em General Carneiro. Na capital paranaense, a massa de ar frio e a circulação de ventos úmidos vindos do mar mantêm a nebulosidade; o dia amanhece com sol entre nuvens, mas a chuva retorna à tarde e pode persistir à noite, acumulando cerca de 12 milímetros e temperaturas entre 13°C e 18°C.

No sábado (28), o tempo segue quente no norte e no noroeste, onde as máximas podem atingir 31°C, ao passo que o oeste e o sudoeste ainda têm previsão de chuva volumosa em cidades como Capanema e Dois Vizinhos, e o sul registra mínimas próximas de 14°C. Em Curitiba, a manhã deve ser chuvosa, com aberturas de sol à tarde acompanhadas por novas pancadas com trovoadas que podem se estender pela noite, com volume estimado de 18 milímetros e variação térmica entre 15°C e 19°C.