Após se envolver em acidente, motorista é preso por embriaguez

O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (06), em Cascavel.

Uma forte colisão em um cruzamento com semáforo deixou dois carros bastante danificados na madrugada desta segunda-feira na região central de Cascavel.

O acidente entre uma Fiat Strada e um WV Up aconteceu na Rua Presidente Juscelino Kubitschek esquina com Rua Presidente Kennedy.

Socorristas do Siate prestaram atendimento aos dois condutores que apresentavam ferimentos leves e assinaram a recusa ao encaminhamento hospitalar.

Segundo informado os carros seguiam em sentidos diferentes quando houve a batida. Com o impacto o Up foi jogado sobre a calçada e atingiu uma placa de trânsito.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e aplicar o exame etilométrico nos condutores.

O motorista do Up teve resultado zerado no teste. Já o condutor da Fiat Strada reprovou no bafômetro, que resultou em 0,88, caracterizando crime de trânsito.

Dessa forma o homem foi encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. O carro possuía pendências e foi recolhido ao pátio do 6° Batalhão da Polícia Militar.

Com informações: CGN

