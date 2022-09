Após saída de pista, caminhão com 2 toneladas de maconha é apreendido

Da Redação

Dentro do baú havia 2037 quilos de maconha embalados em sacos de ráfia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, nesta quinta (8), em São Miguel do Iguaçu (PR), mais de duas toneladas de maconha, num caminhão baú que saiu de pista na BR-277. O motorista tentou fugir, mas foi preso pela equipe da Polícia Civil de Medianeira (PR) que prestava apoio na ocorrência.

Por volta das 8h, a equipe deslocou ao local onde o veículo de carga havia perdido o controle e saído de pista. Quando da chegada da equipe policial, o veículo já estava sendo removido por um guincho particular. Ao ser questionado, o condutor do veículo forneceu respostas desconexas e tentou evadir-se da fiscalização através da vegetação, porém foi contido pela equipe da Polícia Civil de Medianeira (PR) que havia chegado para apoiar a abordagem.

Dentro do baú, que estava plotado com adesivos falsos de uma empresa da região, havia 2037 quilos de maconha embalados em sacos de ráfia. O preso, juntamente com o veículo e a carga foram encaminhados para a Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu (PR).

