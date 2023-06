Após problemas em voo, passageiros ficam presos em rodovia no PR

Imagine a cena: seu voo não consegue pousar no destino, o avião vai para outra cidade e você termina o trajeto de ônibus. Tudo parecia resolvido? Não para os passageiros de um voo da Azul, que ficaram presos por mais de sete horas na estrada, entre terça-feira (13) e esta quarta-feira (14), diante do risco de explosão num caminhão que se acidentou na BR-277.

O acidente ocorreu na tarde de terça-feira. Um caminhão acabou em “L” e a rodovia foi fechada em Balsa Nova, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), por conta do risco de explosão do caminhão, que transportava combustível.

Por volta das 6h, eram registrados 10 km de congestionamento. Entre as pessoas que estavam nesse congestionamento estavam os passageiros do voo da companhia aérea, que tinham como destino Maringá, no Norte do Paraná.

