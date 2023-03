Após prisão, babá confessa que namorado abusou de criança de 5 anos

Da Redação

Mensagens enviadas pelo homem, de 41 anos, para a babá da criança abusada no Paraná

Foi preso em flagrante nesta quarta-feira (1º), por corrupção de menores e estupro de vulnerável, o namorado de uma babá, que já tinha sido detida por armazenamento de imagens pornográficas de crianças e adolescentes. O caso ocorreu em Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná.

Conforme a Polícia Civil do Paraná, a mulher foi denunciada pelos pais da vítima. Durante a análise do celular da suspeita, no entanto, a equipe encontrou trocas de mensagens que evidenciavam que a babá, que cuidava da criança de 5 anos na própria casa, levava o namorado, de 41 anos, para o local. De acordo com a polícia, os abusos ocorriam na casa da mulher.

Nas mensagens, a babá dizia que a criança de apenas 5 anos “já entendia” o que estava acontecendo, que “era espertinha” e chamava o namorado para cometer os abusos. Em outra conversa, o homem de 41 anos dizia que estava com saudades da criança de 5 anos, ao que a babá respondia que ela viria no dia seguinte.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Thiago Andrade, ao ser questionada em depoimento, a babá atribuiu toda a responsabilidade para o namorado, dizendo que ele abusava da criança, e ela não via, mas que o namorado encostava o órgão genital na criança e também tocava na genitália da menina.

Durante conversa com o delegado, conforme informações da polícia, a babá informou que o homem realizou penetração na criança. De acordo com Andrade, o caso é estarrecedor: “um dos piores que já acompanhei em minha trajetória policial. A imoralidade sexual e a libertinagem que o casal tratava a criança é desprezível”, lamentou.

Sobre as fotos da criança nua, a babá disse que a criança pedia para ela tirar as fotos. O celular da suspeita foi analisado por ordem judicial, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra a babá. As investigações continuam para buscar novos crimes e outras possíveis vítimas.





As informações são da RIC Mais.

