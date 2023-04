Após polêmica, prefeito de Araucária opta por exonerar sogra

Da Redação

Hissam Hussein e Kauane Rode

O prefeito de Araucária, Hissam Hussein, decidiu exonerar a sogra, Marilene Rode, e a tia da sua esposa, Elisangela Rode, dos cargos que ocupavam na prefeitura da cidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (26.)

Marilene Rode foi nomeada para o cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo um dia após o político, de 65 anos, se casar com a filha dela, Kauane Rode Camargo, de apenas 16 anos de idade. A união entre os dois ocorreu no último dia 12 de abril e teve o consentimento da família da jovem.

O caso ganhou uma enorme repercussão nacional e chegou até o Ministério Público do Paraná (MP-PR). Nesta terça-feira (25), o órgão informou que está apurando as mudanças na prefeitura logo após o matrimônio.

A tia da jovem, Elizangela Rode, que também foi exonerada, havia conseguido o cargo de diretora-geral de secretaria na prefeitura de Araucária neste mês. A mulher assumiu a função, no entanto, antes do casamento, no dia 1º de abril.

