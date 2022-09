Após perseguição, PRF apreende mais de 100 quilos de maconha no Paraná

Da Redação

Policiais rodoviários federais tentaram abordar um motorista na BR-163, na Ponte Ayrton Senna, em Guaíra, no Paraná. Ele desobedeceu a ordem e fugiu, adentrando na cidade de Guaíra, em alta velocidade e colocando pedestres em risco. Em dado momento, ele perdeu o controle do carro, um Palio, que restou imobilizado.

Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido em um terreno baldio. Na vistoria no carro, os policiais encontraram 203 tabletes de maconha, dispostos no interior dos bancos, painel e nas laterais, além do assoalho, totalizando 137 quilos da droga. Além disso, encontraram 5,6 quilos de skunk, a versão mais potente da droga.

O motorista disse aos policiais que pegou o carro já carregado em Salto del Guairá e faria a entrega em Umuarama/PR. A droga, o carro e o motorista foram encaminhados para a PF, para o registro dos crimes de desobediência, tráfico de drogas e direção perigosa.

