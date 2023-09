Após perseguição, Polícia Rodoviária apreende 204 kg de maconha no PR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite desta sexta-feira (8), a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu 204 quilos de maconha após uma perseguição a um veículo Renault Kwid. A ocorrência foi registrada depois de uma ordem de abordagem durante a "Operação Independência", em frente ao Posto Rodoviário de Charles Naufal, na rodovia PR-323, em Sertaneja.

continua após publicidade

De acordo com a corporação, os policiais rodoviários deram ordem de parada ao motorista do Renault Kwid, que não obedeceu e fugiu em alta velocidade em direção ao estado de São Paulo. Após uma perseguição pela SP-333, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e acabou se envolvendo em um acidente.

- LEIA MAIS: Morador de Arapongas é preso por contrabando de cigarros na BR-376

continua após publicidade

Ainda conforme os agentes da PRE, o homem tentou fugir a pé após bater o veículo, mas acabou sendo detido pelos policiais. No interior do automóvel, foram localizados 287 tabletes de maconha, que totalizaram 204 quilos da droga. Foi dada voz de prisão ao homem, que não teve a identidade revelada, e ele foi levado juntamente com os entorpecentes para a Delegacia de Assis (SP).

Foto por PRE

Siga o TNOnline no Google News