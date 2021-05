Após perseguição, homem confronta polícia e morre

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Durante a noite desta terça-feira (11), um homem morreu após confrontar policiais em Londrina, cidade do Norte do Paraná.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o indivíduo estava conduzindo um veículo com alerta de furto. Os agentes tentaram abordá-lo, porém ele não acatou a ordem de parada e empreendeu fuga.

Um acompanhamento tático foi feito pela polícia. Conforme a PM, o suspeito apontou uma arma contra os agentes que revidaram. O homem foi atingido e, na sequência, bateu o carro em uma calçada.

Uma equipe do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para socorrer o indivíduo, porém ele não suportou os ferimentos e morreu no local.

A PM apreendeu a arma e o automóvel utilizados pelo suspeito. Apurações sobre o caso serão feitas.