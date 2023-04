Após perseguição de 25 km, PRF apreende caminhão com contrabando

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foi constatado ainda que as placas eram falsas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (28), um caminhão com aproximadamente 200 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A grande apreensão aconteceu no município de Quarto Centenário, Paraná.

continua após publicidade .

Conforme informações da corporação, o condutor do caminhão fugiu após receber uma ordem de parada. Ele foi seguido pelos agentes rodoviários federais por cerca de 25 quilômetros, deslocando diversas vezes pela contramão, visando causar um acidente que garantisse sua fuga.

- LEIA MAIS: PM apreende 500 caixas de cigarro contrabandeado no Paraná

continua após publicidade .

Em determinado momento, o veículo saiu da rodovia e acessou uma plantação de milho. Nesse momento, o caminhoneiro abandonou a carreta e fugiu a pé. Buscas foram realizadas, mas devido às condições do local, o homem não foi localizado.

Durant a vistoria do caminhão, foi constatado ainda que as placas eram falsas. Veículo e carga foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Cascavel. null - Vídeo por: Reprodução

Siga o TNOnline no Google News