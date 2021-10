Da Redação

Após perseguição, carro bate em árvore e pega fogo no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo carregado de cigarros paraguaios após o motorista fugir da abordagem policial, perder o controle do veículo e colidir contra uma arvore, em Farol (PR), na região metropolitana de Campo Mourão (PR), noroeste do estado. No acidente, o veículo pegou fogo e o homem conseguiu fugiu a pé.

continua após publicidade .

Por volta das 3h da madrugada de quarta-feira (20), a equipe da PRF fiscalizava na BR-272 quando o condutor do GM/Astra desobedeceu a ordem de parada dos policiais, fugindo em alta velocidade pela rodovia.

Após vários quilômetros de perseguição, onde o veículo transitou pela contramão de direção, no acostamento e realizou diversas ultrapassagens forçadas, o condutor saiu da via em direção a área de mata fechada e abandonou o veículo após colidir em uma árvore, fugindo a pé.

continua após publicidade .

Devido a colisão, o automóvel, com placas de Pitanga (PR), deu início a um incêndio que foi controlado após a chegada do Corpo de Bombeiros. O veículo, assim como grande parte da carga de cigarros contrabandeados do Paraguai, foram destruídos no incêndio.

Foram realizadas buscas no local, porém o homem não foi localizado. O veículo foi encaminhado à Receita Federal em Maringá (PR) para os procedimentos cabíveis.