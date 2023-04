Após perder o freio, caminhão utiliza área de escape da BR-376; vídeo

Da Redação

O caminhoneiro não se feriu

Uma das áreas de escape da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, salvou mais uma vida na tarde desta sexta-feira (28). Um caminhoneiro, que perdeu os freios do seu veículo, utilizou o equipamento para conseguir parar o caminhão.

A área de escape fica no quilômetro 667, na pista sentido Santa Catarina, perto da curva da Santa, região onde sempre aconteciam muitos acidentes com mortes antes da implantação do equipamento.

O caminhão adentrou um total de 65 metros no dispositivo, após apresentar pane no sistema de freios. O condutor não sofreu nenhum ferimento.

Outras situações



Essa mesma área de escape salvou a vida de 24 pessoas na semana passada, quando um ônibus com 23 passageiros perdeu os freios um quilômetro antes do dispositivo. Também aconteceu, no ano passado, de dois caminhões utilizarem o local em um intervalo de menos de seis horas.

Fonte: Informações RicMais.

