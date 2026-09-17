Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PARANÁ

Após pai confessar assassinato da filha, júri do caso Eduarda Shigematsu entra na reta final

Ricardo Seide admitiu o crime de forma sucinta durante o interrogatório na noite de quarta-feira (16)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Após pai confessar assassinato da filha, júri do caso Eduarda Shigematsu entra na reta final
Autor A menina foi morta em 2019, aos 11 anos, em Rolândia - Foto: Reprodução

O julgamento de Ricardo Seide e Terezinha de Jesus, pai e avó paterna da menina Eduarda Shigematsu, é retomado na manhã desta quinta-feira (17) no Tribunal do Júri de Maringá, marcando a etapa de debates entre acusação e defesa e a posterior votação dos jurados. A sessão entra em sua reta final após um desdobramento decisivo na noite de quarta-feira (16), quando o réu confessou pela primeira vez ter assassinado a própria filha, de 11 anos.

-LEIA MAIS: Ciclone extratropical coloca Paraná em alerta de temporais nos próximos três dias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A admissão do crime ocorreu durante a fase de interrogatório. Ao ser questionado pela juíza responsável pelo caso, Ricardo Seide confirmou a autoria do homicídio de forma sucinta e, logo na sequência, informou que usaria o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. A confissão surpreendeu por ser inédita, já que o pai da menina sustentava uma versão diferente desde a época do crime. Logo após o interrogatório, a magistrada suspendeu a sessão, transferindo a continuidade dos trabalhos para hoje.

Com a reabertura do júri, o cronograma prevê as argumentações finais do Ministério Público e dos advogados de defesa, com a possibilidade legal de réplica e tréplica. Ao término dessa fase de embates, os sete jurados que compõem o Conselho de Sentença se reunirão de forma sigilosa para votar as acusações e definir se os réus serão condenados ou absolvidos.

O Tribunal do Júri teve início na quarta-feira após enfrentar oito adiamentos ao longo de mais de sete anos. O primeiro dia de trabalhos foi marcado pelas oitivas das testemunhas, incluindo policiais civis, o delegado encarregado do inquérito, um vizinho da família e uma diarista que prestava serviços na residência da avó de Eduarda. Um dos momentos de maior destaque técnico foi o relato do médico legista, que atestou que as lesões encontradas no pescoço, no queixo e na região cervical da vítima são compatíveis com morte por esganadura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O crime que vitimou Eduarda Shigematsu ocorreu em abril de 2019, na cidade de Rolândia. Após dias de intensas buscas pela criança dada como desaparecida, o corpo da adolescente foi encontrado enterrado nos fundos de um imóvel pertencente à própria família. Ricardo responde judicialmente pelo homicídio da filha e por ocultação de cadáver. Já a avó paterna, Terezinha de Jesus Guinaia, é ré no processo sob as acusações de ocultação de cadáver e falsidade ideológica. As defesas dos envolvidos vinham contestando as denúncias desde o início da tramitação do processo judicial.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
caso policial confissão crimes Eduarda Shigematsu julgamento maringa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV