Após nova avaliação, BR-376 é liberada nesta quarta-feira (21)

A segurança da região foi confirmada pela concessionária Arteris Litoral Sul

A Br-376 foi liberada às 11h desta quarta-feira (21), no quilômetro 699, em Guaratuba, Paraná, após uma nova avaliação do local. A rodovia, que liga o estado paranaense e Santa Catarina, estava interditada devido às fortes chuvas.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma nova avaliação geológica e de engenharia foi realizada pela Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, e atestou a segurança no local. Dessa forma, foi liberada uma faixa em casa sentido.

De acordo com a corporação, caso as condições meteorológicas permaneçam estáveis na região, sem fortes chuvas, há a possibilidade de que mais um faixa seja liberada sentido a Santa Catarina. Ainda segundo a PRF, em situações em que o acumulado de chuvas volte a aumentar, novos bloqueios preventivos poderão ser realizados.

fonte: Divulgação/PRF

Fluxo na BR-376



De acordo com a Arteris, a rodovia está sendo operada parcialmente em uma distância de 800 metros, sendo disponibilizada uma faixa no sentido sul, para quem segue em direção a Florianópolis, e uma faixa no sentido norte, para quem vai sentido Curitiba.

“Com a liberação, também voltam a ser realizados os trabalhos de recuperação e contenção de taludes no local onde houve deslizamento no fim do último mês. A empresa enviou recentemente maquinário específico para que seja iniciada a etapa de retirada de rochas da faixa da esquerda e a preparação do terreno para aplicação de tela de alta resistência (barreira dinâmica)”, disse em nota a concessionária.

Além disso, a concessionária informou que “segue monitorando as encostas localizadas na área de concessão da rodovia, o que inclui o talude do km 668,7. Essas medidas de prevenção foram informadas e seguem em vigor desde a reestruturação e liberação da passagem pelo local onde aconteceu o deslizamento registrado no fim de novembro”.





Fonte: Informações RicMais.

