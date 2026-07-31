Após morte de fotógrafa no PR, bombeiros alertam para riscos em trilhas, cachoeiras e rios

Com 271 buscas realizadas só neste ano e alerta para chuvas intensas, corporação alerta para passeios; saiba mais

As ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) nesta semana em Sapopema, Araucária e Foz do Iguaçu levaram a corporação a reforçar orientações de prevenção para pessoas que realizam atividades em contato com a natureza, praticam trilhas, escalada, mergulho ou participam de passeios aquáticos. Os casos ganharam repercussão nacional e envolveram operações de busca, resgate e atendimento em ambientes de difícil acesso.

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Em Sapopema, bombeiros atuaram durante cinco dias nas buscas por uma jovem desaparecida após cair em uma cachoeira com cerca de 45 metros de altura. A fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi encontrada morta na última quinta-feira (30) .

Em Araucária, equipes realizaram buscas terrestres e aquáticas em área rural com vegetação densa, açudes e tanques. Já em Foz do Iguaçu, o CBMPR foi acionado para atendimento a um acidente envolvendo embarcação utilizada em passeio turístico aquático na região do Macuco Safari.

Ainda nesta semana, o CBMPR reuniu representantes de diversos órgãos estaduais e federais para discutir o plano integrado de resposta aos efeitos do El Niño no Paraná neste segundo semestre de 2026. A corporação alerta que previsões de chuvas intensas, aumento do volume dos rios, ventos fortes e outras alterações climáticas podem tornar ainda mais arriscadas atividades realizadas em contato com a natureza, especialmente em cachoeiras, rios e regiões de mata.

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EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO – As operações desta semana, que incluíram também integrantes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), unidade de elite da corporação, envolveram buscas terrestres, aquáticas e aéreas, com emprego de drones, cães de busca, embarcações, caiaques, mergulho especializado, aeronave de resgate e equipes treinadas para atuação em mata, rios, cachoeiras e áreas de difícil acesso. O planejamento operacional em ocorrências de busca e salvamento varia conforme o ambiente e as condições de segurança, com avaliação de correnteza, nível da água, acesso ao terreno e possibilidade de progressão por cordas.

Somente neste ano, o CBMPR já atendeu 271 ocorrências de buscas por pessoas em áreas de mata, rios, cachoeiras e outros ambientes naturais no Paraná.

O comandante-geral do CBMPR, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino, afirma que a tecnologia é importante, mas precisa estar associada à qualificação das equipes. “Equipamento sem treinamento não resolve. A tomada de decisão em ambiente de risco é tão importante quanto o recurso tecnológico, porque envolve leitura do cenário, segurança das equipes e definição da estratégia mais adequada para cada operação”, destaca.

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Segundo o comandante, ambientes naturais exigem atenção permanente. “Forte correnteza, pedras escorregadias, desníveis e mudanças rápidas nas condições do ambiente aumentam significativamente o risco. Quando a pessoa percebe dificuldade na travessia ou alteração do volume de água, a orientação é interromper a atividade e buscar um local seguro”, alerta o militar.

ORIENTAÇÕES DO CBMPR – Antes de iniciar trilhas, cachoeiras ou passeios em rios, os bombeiros orientam informar familiares ou amigos sobre o roteiro e o horário previsto de retorno, consultar a previsão do tempo, evitar atividades em caso de chuva ou alerta meteorológico, preferir percursos acompanhados, utilizar calçado adequado e levar água, alimentação leve, lanterna, celular carregado e bateria extra.

Em cachoeiras e rios, a recomendação é não atravessar corredeiras com água forte, não confiar apenas em cordas instaladas no local, manter distância da borda de quedas d’água e sair imediatamente da água diante de aumento da correnteza ou mudança brusca do clima. Em passeios aquáticos, é fundamental seguir as orientações da equipe responsável, utilizar os equipamentos de segurança fornecidos e evitar movimentos bruscos na embarcação. Já em atividades de escalada e progressão vertical, a corporação orienta utilizar equipamentos certificados, conferir ancoragens e sistemas de segurança e evitar improvisações.

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O CBMPR reforça ainda que crianças devem permanecer sempre sob supervisão direta de um adulto em trilhas, cachoeiras, rios, açudes e propriedades rurais. Não se deve permitir que crianças se afastem sozinhas do grupo, mesmo por curtos períodos, e é recomendável estabelecer pontos de encontro, identificar a criança com pulseira ou contato do responsável e redobrar a atenção em locais com água, vegetação densa ou pouca visibilidade.

Em situações de buscas por pessoas ou acidentes, a orientação é acionar imediatamente os bombeiros pelo telefone 193, informar o último local onde a pessoa foi vista, o horário aproximado, as características da roupa e as condições do ambiente. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná reforça que a prevenção continua sendo a principal forma de proteção em atividades ao ar livre e que planejamento, atenção às condições climáticas e respeito aos limites do ambiente natural reduzem significativamente o risco de acidentes.