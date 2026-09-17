Após mau cheiro, corpo de jovem que sumiu há 15 dias é achado em chaminé no Paraná

O corpo de um jovem de 27 anos, que estava desaparecido há cerca de duas semanas, foi encontrado dentro da chaminé de uma churrasqueira na segunda-feira (14), em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A vítima foi identificada por familiares como Paulo Rogério Lopes, que trabalhava como vigilante em um condomínio do município e não era visto desde o dia 1º de setembro.

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A descoberta do cadáver ocorreu após uma funcionária de uma residência, localizada no bairro Vila Brasília, sentir um cheiro forte vindo da área de lazer do imóvel. Intrigada com a situação, ela comunicou o fato a um segurança do local, que confirmou o odor e chamou o Corpo de Bombeiros. Durante a inspeção na churrasqueira, um dos socorristas conseguiu visualizar os pés de uma pessoa presos ao mecanismo corta-vento da saída de fumaça.

Para realizar a remoção do corpo, os militares precisaram quebrar a parede e desmontar metade da chaminé da churrasqueira. Após o resgate, as polícias Civil e Científica do Paraná foram imediatamente acionadas para dar início aos levantamentos iniciais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região para os procedimentos formais de identificação e para a realização de exames complementares.

Segundo as autoridades policiais, o cadáver estava preso no local há pelo menos dez dias e apresentava marcas no pescoço. A Polícia Civil do Paraná informou que há indícios preliminares de que a morte tenha ocorrido por asfixia. No entanto, a corporação ressaltou que a causa exata do óbito e a dinâmica de como o jovem foi parar dentro da estrutura só poderão ser esclarecidas de forma conclusiva após a emissão dos laudos da perícia técnica. O caso segue sob investigação.