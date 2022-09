Após matar esposa em Curitiba, PM comete suicídio

Da Redação

Caso aconteceu no bairro Rebouças no final da tarde desta terça-feira (13). Suspeito alvejou carro que mulher dirigia. Polícia tentou rendição durante cerca de quatro horas.

Um soldado da Polícia Militar (PM) matou a própria esposa a tiros em uma rua de Curitiba , no final da tarde desta terça-feira (13). Segundo a polícia, ele alvejou o carro que a vítima dirigia. Câmeras de segurança flagraram o soldado atirando contra o veículo.

O suspeito permaneceu no carro com o corpo da vítima e, segundo a polícia, após cerca de quatro horas de negociação, ele cometeu suicídio.

Ainda não se sabe as circunstâncias do crime, se há outros feridos e possíveis motivações.

Em nota, a PM se solidarizou com os familiares das vítimas e lamentou o ocorrido. "Todos os procedimentos de segurança foram adotados pelas equipes policiais desde a primeira intervenção e as tratativas foram feitas de forma incessante", disse a corporação.

A polícia disse também que as motivações serão devidamente apuradas posteriormente e que mais informações serão repassadas assim que possível.

Câmeras flagraram parte da ação

A situação já teria resultado em pelo menos uma pessoas morta, do sexo feminino, mas a informação não foi confirmada ainda - Vídeo por: tnonline

Câmera de segurança flagraram o soldado, que dirigia uma moto, parando o veículo da esposa em uma rua do bairro Rebouças.



Na sequência, o homem atira várias vezes. O vídeo mostra ainda a motorista do carro dando marcha à ré para tentar fugir.

Uma outra câmera registrou o momento em que o carro bate em um outro veículo, que vinha atrás. Em seguida, uma jovem aparece correndo pela rua.

Segundo a polícia, a motorista estava acompanhada de uma jovem. Ainda não há informações oficiais sobre o grau de parentesco das duas.

Uma testemunha, que estava em uma loja próxima de onde o crime aconteceu, disse ao g1 que ouviu vários disparos. Segundo a testemunha, os tiros pararam por alguns segundos e, logo depois, novos disparos foram feitos.

"A gente imagina uns 10 tiros no total. Quando o pessoal saiu na porta aqui, já tinha um policial apontando uma arma para ele. O cara estava do outro lado do carro", disse a testemunha.

A Polícia Militar ainda não divulgou informações detalhadas sobre a ocorrência. Vídeos mostram que ruas do entorno foram fechadas para o atendimento da polícia. Testemunhas disseram que ficaram impedidas de sair de estabelecimentos próximos ao local.

Com informações: g1

