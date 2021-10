Da Redação

Após invasão domiciliar, três pessoas morrem em Foz

Nesta noite de quarta (20), três pessoas morreram após bandidos invadirem casa na região do Porto Meira, em Foz do Iguaçu. Os ladrões começaram uma troca de tiros com a vítima, que resultou na morte dos dois invasores e na do morador.

A vítima era dono da casa e foi atingido depois do local ser invadido. Ele reagiu e atirou contra os suspeitos, que também foram baleados e morreram no local.

Conforme a PM, a vítima de 26 anos tentou pedir socorro, mas caiu perto de casa e morreu na rua.

Os suspeitos foram até a casa com dois veículos, que foram apreendidos.

Após ocorrido, segundo a polícia, duas pessoas foram abordadas como suspeitas de envolvimento e levadas à delegacia.

O caso é investigado pela Polícia Civil, e os corpos foram levados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Foz do Iguaçu.

