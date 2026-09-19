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Após invadir contramão e atingir dois carros, motorista deita na calçada no Paraná

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, concessionária local e a Polícia Militar foram acionados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Após invadir contramão e atingir dois carros, motorista deita na calçada no Paraná
Autor Foto: Edvaldo Motta/TV Fazenda

Um acidente de trânsito inusitado chamou a atenção de quem passava por Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Um motorista invadiu a contramão da via e acabou colidindo contra outros dois veículos que seguiam no fluxo correto: um Renault Sandero de cor prata e um Peugeot. Logo após o impacto, o causador da batida surpreendeu as testemunhas com uma atitude atípica, pois saiu do próprio automóvel e simplesmente se deitou na calçada para aguardar o resgate.

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O atendimento à ocorrência exigiu uma rápida mobilização conjunta. Foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a avaliação médica, as equipes da concessionária que administra o trecho e as autoridades de trânsito locais. Os profissionais trabalharam de forma integrada para prestar os primeiros socorros aos envolvidos, garantir a segurança do perímetro, desobstruir o tráfego da rodovia e registrar os detalhes que ajudarão a esclarecer as causas da manobra perigosa. As informações são da TV Fazenda e Banda B.

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