Após incêndio, presídio feminino no Paraná é interditado pela Justiça

Outras 36 mulheres foram levadas para uma penitenciária masculina

A Justiça do Paraná determinou a interdição imediata da penitenciária feminina de Alto Paraná, que fica a 57 quilômetros de Maringá, após o local ser destruído por um incêndio, possivelmente causado por um curto-circuito, na noite da última segunda-feira (22)

Vinte e duas detentas foram resgatadas das chamas com ferimentos, sendo que seis delas foram hospitalizadas em estado grave. O incêndio obrigou o Departamento Penitenciário do Paraná (Deppen) a transferir as outras 36 mulheres emergencialmente para a Penitenciária Estadual de Maringá (PEM), uma unidade prisional masculina.

A Defensoria Pública do Paraná está solicitando ao poder judiciário a prisão domiciliar dessas 36 mulheres.

A liminar que prevê a interdição imediata do presídio é um pedido feito pelo Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça. Na decisão, o juiz determina a interdição “até que sejam realizadas as reformas e adequações da infraestrutura necessárias à garantia de salubridade e segurança das pessoas presas” e “a transferência das demais presas”.





